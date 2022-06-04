Bakırköy’de sahte içki deposuna baskın: 3 ton etil alkol ele geçirildi

Bakırköy’de sahte ve kaçak içkilerin depolandığı bir adreste üç ton 255 kilogram sahte içki imalatında kullanılan “Etil Alkol” ele geçirildi.

İstanbul polisi Bakırköy’de bir depoda kaçak ve sahte alkol depolandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Osmaniye Mahallesi’ndeki adrese baskın düzenleyen ekipler, 5 kilogramlık bidonlar halinde toplam 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirdi.

Polis baskını sırasında işyerinde bulunan A.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri daha sonra depoyu kiralayan T.Ü.G. isimli şahsı da gözaltına aldı.

Sorgularının ardından T.Ü.G. isimli şahıs serbest bırakılırken, A.T. isimli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.