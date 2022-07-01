banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları yarı finalde
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı

Bakırköy’de polis ekiplerinden sıkı denetim

Bakırköy’de polis ekipleri ilçe genelinde asayiş uygulaması düzenledi. Sabah saatlerinde metruk binalarda başlayan denetim akşam saatlerinde Bakırköy Sahili’nde son buldu.

Asayiş 01.07.2022, 09:15
Bakırköy’de polis ekiplerinden sıkı denetim

Bakırköy’de polis ekipleri ilçe genelinde asayiş uygulaması düzenledi. Sabah saatlerinde metruk binalarda başlayan denetim akşam saatlerinde Bakırköy Sahili’nde son buldu.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği tarafından ilçe genelinde bulunan metruk binalar, park ve bahçeler ile sahil hattında geniş çaplı asayiş uygulaması düzenlendi. Uygulama çerçevesinde ekiplerin şüpheli gördüğü kişilere GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. Uygulamaya motosikletli yunus polisleri, gece bekçileri ve resmi ekipler katıldı. Sabah saatlerinde metruk binalar da başlayan uygulamaya akşam saatlerinde Bakırköy Sahili’nde son buldu.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu