Son Dakika
Bursa’da hareketli dakikalar: Ev sahibini rehin alan kiracı, polis memurunu pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretiyle ilgili olarak ABD’nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Bakırköy’de polis denetimi
Bakırköy’de polis ekipleri sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında şüpheli kişiler durdurularak GBT kontrolü yapıldı.
Asayiş 02.08.2022, 22:47
Bakırköy’de polis ekipleri sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında şüpheli kişiler durdurularak GBT kontrolü yapıldı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus polisler ve devriye ekiplerine bağlı polisler ilçede bulunan sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekiplerin şüpheli gördüğü şahıslar tek tek durdurularak ilk önce üstü arandı, daha sonra Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.