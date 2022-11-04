Bakırköy’de otomobilini vatandaşların üzerine süren eski hakim ve savcı oğlu yeniden hakim karşısında

Bakırköy’de kız arkadaşını darp etmesine tepki gösteren vatandaşların üzerine lüks aracını sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim, babası ise eski cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen, 9 yıl hapis cezasının İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden hakim karşısını çıktı.

Bakırköy’de 2 Ekim 2018 tarihinde Görkem Sertaç Göçmen kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine kullandığı cipi sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Eski hakim Aynur Göçmen ile eski cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen’in oğlu olan Görkem Sertaç Göçmen 3 Ekim 2018’de tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti, hakkında 32 yıla kadar hapis cezası istenen Göçmen’e 2021 yılında 9 yıl hapis cezası vermişti. İtiraz üzerine dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmişti. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozmuştu. İstinaf Mahkemesi’nin kararı bozmasının ardından ilk duruşma görüldü.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen tutuksuz sanık Görkem Sertaç Gökmen Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada müşteki A.A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, müşteki A.A’.nın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek, muayene edildiği ve dosyanın fiziken dönmediğini belirtti. Mahkeme ayrıca Sanık Görkem Sertaç Göçmen’in İstinaf bozma ilamı dikkate alınarak cezai ehliyetinin olup olmadığıyla ilgili olarak raporun alınması için talimatla yazı yazıldığını ve randevu tarihinin verildiğini belirtti.

Sanık Görkem’in avukatı beyanında, “Dosyada olayın başlangıç aşamasının olmadığını, eski nişanlısının komplosu sonucunda bu olayların başına geldiğini ve müvekkilinin can havliyle olay sonrasında hareket ettiğini, bu durumun meşru müdafaa çerçevesine alınması gerektiğini” söyledi. Sanık avukatı ayrıca, müvekkilinin yurt dışına çıkış yasağının bulunması nedeniyle yurt dışında eğitim alamadığını, yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle Anayasal hak olan eğitim hakkının engellendiğini ve bu yasağın kaldırılmasını talep etti.

"Olay yerine gitti ve şiddet eylemlerinin devam etti"

Müşteki avukatı, “Sanık avukatının müvekkilinin can havliyle olay yerinden kaçtığını söylediğini ancak sanığın olaydan sonra arkadaşlarını alarak, olay yerine gittiğini ve şiddet eylemlerinin devam ettiğini” belirtti.

Müşteki avukatı dosyada bulunan mesajlarda sanığın müvekkilini ve annesini tehdit ettiğine dair yazıların olduğunu söyleyerek, öz babasının sanıktan 2 kez şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık ile katılanın Adli Tıp Kurumundan raporlarının dönüşünün beklenmesine ve sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinin reddine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.