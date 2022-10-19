Bakırköy’de kontrolden çıkan araç büfeye daldı

Bakırköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki büfeye daldı. Kazada yaralanan olmazken, büfede ve araçta hasar oluştu.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi E-5 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Topkapı istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 34 ND 7228 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan araç, yol kenarındaki büfeye girdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kapalı olan büfede ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından araç çekici yardımıyla çekildi.

Kaza hakkında konuşan büfe sahibi Yakup Atar, “Sabah kalktığımda videoyu gördüm, yoldan geçen insanlar video çekmiş. Can kaybımız yok, tesellimiz o. Maddi hasar oldu, arkadaşlar çekiyor. Kapalıydı o sırada, 09.15 sıralarında kaza meydana gelmiş. Arkadaşı başka bir araç sıkıştırmış, o da refüjü aşarak büfeye girdi” dedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.