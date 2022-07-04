Bakırköy’de kaza yapan araç evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Bakırköy’de çarpışan iki araçtan biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki apartmanın bahçesine uçtu. O sırada bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Gazi Evrenos Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baharistan Sokak’tan Gazi Evrenos Caddesi’ne çıkan 34 JD 2609 plakalı araç, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 AJ 8048 plakalı araca yandan çarptı. 34 AJ 8048 plakalı araç kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesine uçtu. O sırada bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önledi.

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri ise bahçeye uçan aracın sürücüsünü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Mahalle sakinleri olayın meydana geldiği yolda her gün kaza yaşandığını ancak yetkililer tarafından yeterli önlem alınmadığını ifade etti.

“Salonda otururken bir anda gürültüyle dışarı çıktık”

Evinin bahçesine araç uçan Kadir Süleyman Silistre, “Baharistan Sokak ile Gazi Evrenos Caddesi’nin birleştiği yolda durulması gerekiyor. Baharistan Sokak’ta ’dur’ tabelası var. Ama sürücüler durmayarak caddeden gelen araçlara çarpınca her gün kaza oluyor. Köşe başlarına kasis ve ışık istiyoruz kimse yapmadı. Az kalsın benim evime giriyordu. Eve giremedi demir ve ağaca çarptı. Demir ve ağaç olmasa direkt girmişti. Salonda otururken bir anda gürültüyle dışarı çıktık. Şuraya bir tane kasis ile ışık yapamadılar. Belediyeye yazdık, muhtara söyledik önlem alan yok” dedi.

Çevre sakinlerinden Sefa Aydın ise, “Burada gördüğümüz dördüncü, beşinci kaza. Bu, kavşaktan dolayı kaynaklanıyor. Kontrolsüz gidiyorlar. Araca yandan çarpıyor kadın da hakimiyetini kaybedince buradan aşağı uçuyor. Kimse yol vermeyi bilmiyor” şeklinde konuştu.