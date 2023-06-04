Bakırköy’de kaza: 1 yaralı

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataköy 1. Kısım Rauf Orbay Caddesi Yeşilköy istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 YB 3090 plakalı araç sürücüsü kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç 15 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ise çevredeki vatandaşlar tarafından aracından çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yerde kayganlaşma oluşurken polis ekipleri tarafından trafik bir süreliğine kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Aracın çekici ile yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.