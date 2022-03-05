Bakırköy’de geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Bakırköy’de suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik yapılan uygulamada bin 392 kişinin genel bilgi taraması (GBT) yapılırken 311 araç ve 49 motosikletin sorgusu gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda akşam saatlerinde Bakırköy’de sabit yol uygulaması ve umuma açık mekan denetlemesi gerçekleştirildi.

Uygulama 3 saat sürdü

Saat 20.30 ile 23.30 saatleri arasında yapılan uygulamada bin 392 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. Uygulamada 311 araç ve 49 motosiklet sorgusu yapılırken 43 işyeri ve umuma açık yer kontrol edildi.

Aranan şahıslar yakalandı

3 saat süren uygulamada aranan 2 şahıs yakalandı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre 1 şahsa kimlik bildirmemek, 1 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermek, 1 işyerine kaçak alkolden, 1 işyerine yabancı işçi çalıştırmaktan dolayı işlem yapılırken, 3 şahsa idari işlem ve 3 çakar tertibatı bulunan araca işlem yapılmıştır.