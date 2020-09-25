Bakırköy’de feci kaza kaza: 1 ölü
BAKIRKÖY’DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, REKLAM PANOSUNA ÇARPTI. KAZADA SÜRÜCÜ ÖLDÜ
Bakırköy’de sür’atli bir şekilde ilerleyen araç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Olay Bakırköy Havalimanı Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde sür’atli bir şekilde ilerleyen 34 TA 8881 plakalı Tamer Ünver’e direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.
Sürücü kaldırımda bulunan direğe çarpıp sürüklendi. Daha sonrada reklam panosuna çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ve AFAD ekipleri araçtan çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonunda çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, bölge de trafik yoğunluğu oluştu. Sürücünün cenazesi morga kaldırılırken, aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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