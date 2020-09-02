Bakırköy’de fazla yolcu alan minibüs şoförü gazetecileri tehdit etti
BAKIRKÖY’DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE BİR MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE 10 YOLCU FAZLA ALDIĞI İÇİN CEZA KESİLDİ. KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERİN 'NEDEN FAZLA YOLCU ALDINIZ?' SORUSU ÜZERİNE ŞOFÖR, “KAMERANIZ DAĞILMASIN” DİYEREK TEHDİT ETTİ.
Bakırköy’de toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde bir minibüs şoförüne 10 yolcu fazla aldığı için ceza kesildi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin ’Neden fazla yolcu aldınız?’ sorusu üzerine şoför, “Kameranız dağılmasın” diyerek tehdit etti.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından korona virüs denetimleri yapılmaya devam ediyor. Bakırköy’de Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan denetimlerde durdurulan bir minibüste 10 yolcunun kapasitenin üstünde olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından minibüs şoförüne para cezası kesildi.
Kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti
Uygulama esnasında fazla yolcu aldığı için durdurulan ve hakkında ceza işlemi uygulanan minibüs şoförü kendisini görüntüleyen gazetecilerin ’Neden fazla yolcu aldınız?’ sorusu üzerine, “Kameranız dağılmasın” diyerek tehdit etti.
Öte yandan minibüsten indirilen yolcular başka bir minibüse bindirildi.
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