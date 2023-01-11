Bakırköy’de devrilen LPG yüklü tanker 6 saat sonrası yoldan kaldırıldı

Bakırköy’de sürücünün kontrolünü kaybettiği LPG yüklü tanker yola devrildi. LPG yüklü tanker 6 saat süren çalışmanın ardından yoldan kaldırıldı.

Kaza Bakırköy Ataköy 3. Kısım Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 CGS 219 plakalı LPG yüklü tanker yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası önlem amaçlı cadde çift yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından tanker vinç ile düzeltildi. Ardından olay yerine gelen kurtarıcı araçlarla yoldan kaldırıldı. Belediyeye bağlı yol bakım ekipleri tarafından kayganlaşan yolda tuzlama çalışması yapıldı. Tırın yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.