Bakırköy’de bir siteden 100 bin TL ziynet eşya çalan şahıslar yakalandı

Bakırköy’de lüks bir sitedeki daireye girip 100 bin TL’lik ziynet eşyası alan şüpheliler yakalandı. Zanlıların çaldıkları kasayı bavula koyup olay yerinden hızlıca uzaklaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 19 Mart Cuma günü, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Nar Sokak’ta lüks bir sitede yaşandı. İddiaya göre, 3 şüpheli bir siteden içeri girip gözlerine kestirdikleri bir daireye girdiler. Daha sonra, dairenin içerisinde buldukları bir kasayı yanlarında getirdikleri bavula koyup uzaklaştılar. Evlerine giden ev sahipleri durumu anlayınca hemen polise ihbarda bulundular. Kasanın içerisinde 100 bin TL değerinde, elmas küpeler, kolyeler ve çok sayıda altın ve kol saati olduğu öğrenildi.

Kayseri’ye kaçtılar kıskıvrak yakalandılar

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin önce eşkali daha sonra kimliği tespit edilerek, olayı gerçekleştirdikten hemen sonra Kayseri’ye gittikleri tespit edildi. Kayseri’ye giden Sevda T. (25), Serdar T. (32), Metin D. (24) ve Duygu Ç. (17), 29 Mart tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde kıskıvrak yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Ayrıca, Sevda T.’nin hırsızlık suçlarından 7, Serdar T.’nin 13, Metin D.’nin 4 ve Duygu Ç.’nin 1 suç kaydı olduğu belirlendi.

2 şahıs tutuklu

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Adliyeye sevk edilen Serdar T. ve Duygu Ç. mahkeme kararıyla tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saniye saniye kaydedildi

Öte yandan, güvenlik kameralarına, Duygu Ç.’nin yanında getirdiği bavulun içine koyduğu çelik kasayı taşıma anı saniye saniye kaydedildi.