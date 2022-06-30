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Bakırköy’de bir iş hanının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bakırköy’de bir iş hanının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Asayiş 30.06.2022, 16:57
Bakırköy’de bir iş hanının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bakırköy’de bir iş hanının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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