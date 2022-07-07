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Bakırköy’de avukat Servet Bakırtaş’ı ve ardından Büyükçekmece’de Öznur Tufan’ı tabancayla vurarak öldüren Abdullah T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy’de avukat Servet Bakırtaş’ı ve ardından Büyükçekmece’de Öznur Tufan’ı tabancayla vurarak öldüren Abdullah T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 07.07.2022, 19:38
Bakırköy’de avukat Servet Bakırtaş’ı ve ardından Büyükçekmece’de Öznur Tufan’ı tabancayla vurarak öldüren Abdullah T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy’de avukat Servet Bakırtaş’ı ve ardından Büyükçekmece’de Öznur Tufan’ı tabancayla vurarak öldüren Abdullah T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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