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Bakırköy’de atlı polislerden drone destekli denetim

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Bakırköy sahilinde denetim gerçekleştirdi. Atlı polisler ve yunus ekipleri drone destekli denetimde, vatandaşlara koron avirüs önlemleri konusunda uyarılarda bulundu.

Asayiş 17.08.2021, 16:41
Bakırköy’de atlı polislerden drone destekli denetim

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Bakırköy sahilinde denetim gerçekleştirdi. Atlı polisler ve yunus ekipleri drone destekli denetimde, vatandaşlara koron avirüs önlemleri konusunda uyarılarda bulundu.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler korona virüs denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Bakırköy sahilde yunus ekipleri ve atlı birlikler sahil boyunca denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda kurallara uyma noktasında uyarılarda bulundu. Denetim drone ile havadan da takip edildi.
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