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KKTC’de öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul‘da gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi
-Bakırköy’de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı
Bakırköy’de iki grup arasında çıkan çatışma sonucunda iki şüphelinin göz altına alındığı öğrenildi.
Asayiş 13.02.2022, 04:03
Bakırköy’de iki grup arasında çıkan çatışma sonucunda iki şüphelinin göz altına alındığı öğrenildi.
Gece saatlerinde Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde yaşanan iki grup arasındaki çıkan çatışmada 4 kişinin yaralandığı öğrenilmişti. Yaşanan çatışma sonucunda iki şüphelinin göz altına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.