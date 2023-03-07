Bakırköy’de 12 yıllık eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bakırköy’de tartıştığı eşini 2 kez ateş ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcı, şüpheli için ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan eşini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezası talep etti.

İstanbul Bakırköy’de 2 Kasım 2022 tarihinde tartıştığı eşi Kudret Karabülak’a 2 kez ateş ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli Faruk Karabülak hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç tarihinden önce şüphelinin çeşitli yerlerden borç alarak ticari faaliyette bulunduğu ancak borçlarını ödeyememesi sebebiyle maddi sıkıntıya girdiğine ve maddi sıkıntı nedeniyle aynı evde birlikte yaşadığı 12 yıllık eşi olan Kudret Karabülak ile zaman zaman tartıştığı anlatıldı.

İddianamede, olay günü şüphelinin sabah saatlerinde kalktığı, maddi sebeplerden dolayı eşiyle tekrar tartıştığı ardından üst kat komşusu Ramazan Aslan’dan 10 bin TL karşılığında aldığı ruhsatsız silahla eşinin ölümcül bölgelerine 2 kez ateş ettiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede yer alan adli tıp kurumunun raporuna göre, maktule 2 kez mermi çekirdeği isabet ettiğine ve her bir merminin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu anlaşıldığına ve raporda atışların uzak atış olduğunun tespit edildiğine yer verildi. Cumhuriyet savcısı, şüpheli Faruk Karabülak için ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan eşine karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Savcı şüpheli için ayrıca ‘bir veya birden fazla silahı taşıma veya satın alma suçu ile birden fazla silahı bulundurma’ suçunun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.