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Bakırköy sahilde dronelu kısıtlama denetimi

Bakırköy’de polis ekipleri sahilde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gerçekleştirdi.

Asayiş 24.04.2021, 13:45
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Bakırköy sahilde dronelu kısıtlama denetimi

Bakırköy’de polis ekipleri sahilde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gerçekleştirdi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalarını arttırdı. Bakırköy sahilde polis ekipleri drone ile denetim gerçekleştirdi. Ekipler uygulama esnasında izni olan bir kişiye uyarıda bulundu. Sahil koridoru boyunca yapılan denetimlerde alanın bomboş olduğu görüldü.
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