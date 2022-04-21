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Bakırköy Adliyesinde avukata yumruklu saldırıda bulunan sanık ilk celsede tahliye edildi

Bakırköy Adliyesinde İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Hakkı Çezik’e duruşma çıkışı saldıran 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muhammed Eren A. “Babamın ceza aldığını öğrenince şok yaşadım. O an şokla müşteki avukata yumruk attım. Ancak kasıtlı vurmadım” dedi. Mahkeme tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Asayiş 21.04.2022, 13:27
Bakırköy Adliyesinde avukata yumruklu saldırıda bulunan sanık ilk celsede tahliye edildi

Bakırköy Adliyesinde İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Hakkı Çezik’e duruşma çıkışı saldıran 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muhammed Eren A. “Babamın ceza aldığını öğrenince şok yaşadım. O an şokla müşteki avukata yumruk attım. Ancak kasıtlı vurmadım” dedi. Mahkeme tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Bakırköy Adliyesi’nde kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık olarak yargılanan M.A. 8 Mart günü görülen karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Duruşmanın bitmesinin ardından sanık M.A.’nın oğlu Muhammed Eren A. ile Koray Emir A. adliye koridorunda cinsel istismar mağduru müştekinin avukatı Mehmet Hakkı Çezik’e yumruk ve tekmeyle saldırmıştı. Kanlar içinde kalan avukat hastaneye kaldırılırken, 2 kişi gözaltına alınmıştı. Olayın ardından Muhammed Eren A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Muhammed Eren A. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile hazır edildi. Tutuksuz sanık Koray Emir A. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya darp edilen müşteki avukat Mehmet Hakkı Çezik ve avukatı ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile İstanbul Barosu avukatları da geldi.

“Abim bir anlık öfke ile müştekinin üzerine yürüdü ve yumruk attı”

Duruşmada savunması sorulan tutuksuz sanık Koray Emir A., olay günü müşteki avukat Mehmet Hakkı Çezik’e vurmadığını belirterek “Salondan çıktıktan sonra babamın ceza aldığını öğrenince abim bir anlık öfke ile müştekinin üzerine yürüdü ve yumruk attı. Ben sadece ayırmaya çalıştım. Suçsuzum, beraatımı talep ederim” dedi.

“Şokla müşteki avukata yumruk attım kasıtlı vurmadım”

Tutuklu sanık Muhammed Eren A. ise “Olay günü duruşma bittikten sonra müşteki avukat duruşmadan gülerek çıktı. Bende anneme davanın sonucunu sordum. Babamın ceza aldığını öğrenince şok yaşadım. O an şokla müşteki avukata yumruk attım. Ancak kasıtlı vurmadım. Hakaret ve tehdit etmedim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum” şeklinde savunma yaptı.

“Yere düştüm elim yüzüm kan içindeydi”

Müşteki Mehmet Hakkı Çezik ise duruşmadaki beyanında Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ablasının avukat olarak atandığını ve duruşma günü ablasının mazeret sunması nedeniyle kendisinin duruşmaya gittiğini söyleyerek “Dosyayı ben takip ediyordum. Mağdur çocuk ve ailesi önceleri şikayetçiydi. Ancak daha sonra sanığın çocukları, mağdur çocuğu sıkıştırmışlar. Şikayetini geri alması yönünde baskı yapmışlar. Çocuğun annesi bu durumu bana iletti. Duruşmadan önceki gün Muhammed Eren A. beni aradı. Bana ‘sen duruşmaya gelecek misin, baskı var diyormuşsun şeklinde tehditkar konuştu. Sanık bana ‘çakal’ deyip telefonu kapattı. Ertesi gün duruşmaya gittim. Her iki sanık da ben otururken yanıma geldi. Ben sanığın çocukları olduğunu anladım. Benim direkt yüzüme bakarak ‘seninle birazdan görüşeceğiz’ dediler. Daha sonra duruşmaya girdik. Duruşmada tehdit edildiğimi heyete ilettim. Duruşmadan çıktıktan sonra çocuk istismarı derneğine duruşmanın gelişimi ve sonucu hakkında bilgi verirken, suratıma 2 kez yumruk atıldı. Ben yere düştüm elim yüzüm kan içindeydi. Yere düştüğümde tekme ve yumruklar devam ediyordu. Davacı ve şikayetçiyim” dedi. Öte yandan avukat Çezik olay gününü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Müşteki beyanının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı dosyanın geldiği aşama ve delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle tutuklu sanık Muhammed Eren A.’nın tahliye edilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, olay anına ilişkin görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. Mahkeme tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin çoğunluğunun toplanmış olması gözetilerek Muhammed Eren A.’nın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2022’de avukat olan müşteki Mehmet Hakkı Çezik’in cinsel istismar mağdurunun vekilliğini yaptığı ve yargılama neticesinde mahkemenin cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası verdiği belirtilmişti. İddianamede davanın karara bağlanmasının ardından cinsel istismar suçundan hapis cezası alan sanığın oğulları Muhammed Eren A. ile Koray Emir A’nın müştekiye saldırarak, darp ettikleri belirtilmişti. İddianamede duruşmadan bir gün önce ise, sanıklardan birinin müştekiyi arayarak hakaret ettiği belirtilmişti. Sanıkların duruşma öncesinde de müştekinin yanına giderek “seninle birazdan ilgileneceğiz” diyerek tehdit ettiği iddianamede aktarılmıştı. Sanıklar Muhammed Eren A. ile Koray Emir A. hakkında ‘basit tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ayrı ayrı 3 yıl 3 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

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