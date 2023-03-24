Bakırköy Adliyesi yakınındaki silahlı saldırı sonrası panik anları kamerada

Bakırköy Adliyesi yakınında öğle saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüsünde, bir vatandaşın çatışma olan bölgeden kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar yansıdı.

Olay, Bakırköy Adliyesi yakınlarındaki bir bankanın önünde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan taraflardan biri motosikletiyle olay yerine gelerek silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucunda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Yaşanan çatışma esnasında olay yerinde bulunan esnaf Ali Uğraş, “Saat 11.30 gibiydi. Silah sesleri geldi. Birbirlerine baya sıktılar. Motorun üzerinde iki kişi gördüm. Motor sonra direğe vurdu. Biri düşmüştü diğeri kaçtı. Bizim dükkanın köşesine kör bir kurşun geldi. Bizim camın köşesini deldi. Bizim kebap ocağını da delmiş. Elemanlarımıza bir zarar gelmedi. Saldıranlar da motosikletliydi. Kaç kişi olduklarını görmedim” dedi.