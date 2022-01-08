Bakır kazan çalan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’ın Keban ilçesinde 9 adet bakır kazan çalan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Keban ilçesi Beydeğirmeni köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zakire Çelik’in köyde bulunan evinin alt katında depo olarak kullandığı bölümden 10 bin lira değerinde farklı boyutlarda 9 adet bakır kazan çalındı. Çelik’in durumu Keban Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan şahısların A.Ç. ve A.T. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından Elazığ merkezdeki ikametgahlarında yakalan şüpheliler, Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Haklarında Cumhuriyet Savcısı talimatı ile işlem başlatılan şüpheliler, Keban Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.