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Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çaldıkları bakır kabloları satmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Asayiş 17.06.2021, 09:32
Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çaldıkları bakır kabloları satmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşçu köyünde ‘haberleşme ve enerji nakil’ kabloları çalındı. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Çevrede geniş çaplı araştırma yapan ekipler şüpheli şahısların bulunması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleriyle birlikte çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarından bakır kabloları çalan şahısların M.G. ile O.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, yapılan fiziki takibin ardından şahısları kabloları satarken suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.G. ve O.Ç. isimli şahıslar adliyeye sevk edilirken çalınan bakır kablolar ise kuruma teslim edildi.
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