Bakımsız bırakıldığı iddia edilen 6 yaşındaki Nur hayatını kaybetti

Eskişehir’de babaanne, hala ve amcalarının yaşadığı evde bakımsızlık ve kötü muamele gördüğü iddia edilen 6, 9 ve 12 yaşlarındaki 3 çocuktan 1’i hayatını kaybetti, diğer 2 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi’nde babaanne, hala ve amcalarının yanında yaşayan 6, 9 ve 12 yaşlarındaki 3 çocuğun bakımsız bırakıldığı ve kötü muamele gördüğü iddia edildi. Evde yaşayan 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in hayatını kaybetmesi üzerine ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 9 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğun ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.