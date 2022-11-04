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Bakımları yeni yapılan araç alev alev yandı
Adana’nın kozan ilçesine Fatih A. ya ait otomobil saniyede bakımları yapıldıktan sonra evinin önünde alevlere teslim oldu.
Asayiş 04.11.2022, 22:01
Adana’nın kozan ilçesine Fatih A. ya ait otomobil saniyede bakımları yapıldıktan sonra evinin önünde alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgilere göre Adana Kozan çevre yolunda bulunan aparmanın önünde park halinde bulunan 38 TR 339 plakalı Fatih A.ya ait otomobil nedeni bilinmeyen şekilde park halinde alev aldı. Araç sahibi Fatih A. otomobilin bugün bakımları sanayide yeni yaptırdığını itfaiye ekiplerine aktardı. Park halindeyken otomobilin motor kısmından çıkan yangına çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri müdahale ederken yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda otomobilde hasar oluştu.