banner528

banner549

banner547

Son Dakika
“15 Temmuz’da Türk Milleti destan yazmıştır”
“15 Temmuz’da Türk Milleti destan yazmıştır”
Takısız düğün yaptılar
Takısız düğün yaptılar
Türkiye’de ilk kez yapıldı
Türkiye’de ilk kez yapıldı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı

Bakım merkezinin yangın merdiveninden düşen genç ağır yaralandı

Samsun’da bir bakım merkezinin yangın merdiveninden düşen genç ağır yaralanırken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 14.07.2022, 16:55
Bakım merkezinin yangın merdiveninden düşen genç ağır yaralandı

Samsun’da bir bakım merkezinin yangın merdiveninden düşen genç ağır yaralanırken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesindeki bir özel bakım merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki Ü.B., merkezin 2. katındaki yangın merdiveninden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ü.B. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ü.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
açık