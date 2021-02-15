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Bakanlık hainlerin vurulma anına ait görüntüleri paylaştı..
Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.
Asayiş 15.02.2021, 09:15
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 53 olduğu bildirilmişti.