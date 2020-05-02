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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk uyardı: 'Kişisel güvenliğiniz için bilgilerinizi paylaşmayın'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başta Kısa Çalışma Ödeneği olmak üzere sunulan hizmetleri suistimal etmek suretiyle kişisel bilgileri talep ederek kötü amaçlı kullanan kişi ve web sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk uyardı: 'Kişisel güvenliğiniz için bilgilerinizi paylaşmayın'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başta Kısa Çalışma Ödeneği olmak üzere sunulan hizmetleri suistimal etmek suretiyle kişisel bilgileri talep ederek kötü amaçlı kullanan kişi ve web sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:42
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk uyardı: 'Kişisel güvenliğiniz için bilgilerinizi paylaşmayın'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,“Kısa çalışma başvuru ve ödeme sürecinde vatandaşlarımız kişisel güvenlikleri için kendilerine İŞKUR resmi hesapları dışında gelen hiçbir e-posta ve SMS'e itibar etmesinler. Kişisel bilgilerini resmi kaynaklar dışında 3. kişilerle paylaşmasınlar” ifadelerini kullandı.

Özellikle siber dolandırıcıların Bakanlığımız ve İŞKUR'un adlarını ve logolarını taklit edebileceğini, sahte SMS'ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile bireylerin kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceğine dikkat çeken Selçuk, “Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Sadece www.turkiye.gov.tr, www.iskur.gov.tr ve www.ailevecalisma.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlemlerinizi bu web siteleri üzerinden gerçekleştirin. Bakanlığımız ve İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin” sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

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