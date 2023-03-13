Bakan Varank’ın acı günü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varank, Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varank, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 84 yaşında vefat eden Varank için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede yorgun olduğu gözlenen Bakan Varank, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Bakan Varank’a taziye dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Her canlı ölümü tadacaktır. Biz buna şahidiz. Biz şuna da şahidiz; ölüm sadece dünyadaki hayatın sonu. Yepyeni bir hayatın da ahiret hayatının da başlangıcı. Buna da bütün gönlümüzle iman ediyoruz. Dünyadaki hayatın bitmesiyle birlikte ameller de bitiyor. Dolayısıyla amellerden kaynaklanan sevaplar da. Evlatlarıyla ilgili kısma özellikle hepimiz şahidiz. Önden gönderdiği İlhan hocamız gibi bir şehidimiz ve hamdolsun yine arkasından da milletine hizmette sınır tanımayan yine bir kardeşimiz Mustafa Varank kardeşimiz. Her ikisinden de tüm evlatlarından da Allah razı olsun. Kendisinden de Allah razı olsun. Ben şahsen Ali Haydar amcamızı rahatsızlığı döneminde, annemle aynı dönemde aynı hastaneden tanıyorum. 84 yıllık hayatını nasıl böyle hastanedeki haliyle bile; etrafına ışık saçan, neşe saçan, umut dolu bir amcamız olduğunu ve yine görüyoruz ki o ailesine de yansımış durumda. Allah rahmet eylesin. Cumhurbaşkanımızın tüm aileye başsağlığı dileklerini de bir kez daha iletmek istiyorum" dedi.

Ali Haydar Varank, öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Erdoğan Albayrak, Bilal Erdoğan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve çok sayıda siyasi katıldı.