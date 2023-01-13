Bakan Süleyman Soylu’nun açıkladığı uyuşturucu operasyonunun detayları belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından duyurduğu uyuşturucu operasyonunun detayları belli oldu. İl genelinde gerçekleştirilen ve 176 şüphelinin yakalandığı operasyonda 7 otomatik silah, 23 kilo marihuana, 3 kilo kokain ile 84 bin 325 adet ecstasy ve captagon hap ele geçirildiği ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili şüpheli şahısların tespit edilerek suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik dün operasyon düzenlemiş, baskınlarda 176 şüphelinin yakalandığı İçişleri Bakanı Soylu tarafından açıklanmıştı.

Dolaplardan uyuşturucu, yatak bazalarından silahlar çıktı

Soylu’nun sosyal medya hesabından duyurduğu uyuşturucu operasyonunun detayları gün yüzüne çıktı. İl genelinde gerçekleştirilen ve 176 şüphelinin yakalandığı baskınlarda 7 otomatik silah ve bu tabancalara ait 32 mermi, 1 tabanca, 23 kilo marihuana, 3 kilo kokain, 84 bin 325 adet ecstasy ve captagon hap, 30 bin TL ve 100 Amerikan doları para ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konulurken, yakalanıp emniyete götürülen 176 uyuşturucu şüphelisinin polisteki sorgusu devam ediyor.