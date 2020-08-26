Bakan Soylu’ya küfür etti, ev hapis cezası aldı
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'YA YÖNELİK KÜFÜR İÇERİKLİ PAYLAŞIMDA BULUNAN ASTROLOG HÜLYA B., EV HAPSİ CEZASI ALDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik, sosyal medyada küfür içerikli paylaşımda bulunan Astrolog Hülya B., Bodrum’daki evinde gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Hülya B.’ye ev hapsi cezası verildi.
Sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen Almanya doğumlu 46 yaşındaki binlerce takipçisi olan astrolog Hülya B.’nin, yazdığı yazılar Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerini harekete geçirdi. Yazdığı küfürler ve hakaret içerikli paylaşımları Siper polisler tarafından tespit edilmesinin ardından Hülya B., Bodrum’daki evinde gözaltına alındı. Bodrum güvenlik Büro Amirliği ekiplerince Güvercinlik Mahallesi’ndeki ikametinde Hülya B. gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde adliyeye çıkarılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.
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