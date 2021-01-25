Bakan Soylu’ya hakaret eden şahıs hakkında iddianame

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medyada hakaret eden Erdal Erbaş hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Şüpheli hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medyadan hakaret eden şüpheli Erdal Erbaş hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Erbaş’ın ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Bakırköy 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Öte yandan, Soylu’ya hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan şüpheli Erbaş, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanmıştı.