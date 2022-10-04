Bakan Soylu’nun yönettiği operasyonda torbacılar böyle gözaltına alındı

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bizzat yönettiği “Kökünü Kurutma Operasyonu"nda torbacıların gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Adana ve Samsun’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan ve İçişleri Bakanı Soylu tarafından Adana’dan bizzat yönetilen “Kökünü Kurutma Operasyonu"na 2 bin 37 polis, 470 ekip, 1 helikopter, 17 hassas burunlu narkotik köpeği katıldı. Bakan Soylu, operasyon öncesi Adana Emniyet Müdürlüğü bahçesinde şafak vakti polislere seslenerek, “İlin güvenliği için 24 saat çalışan polisler biraz sonra gençleri büyük beladan kurtarmak için faaliyette bulanacaksınız. Bu faaliyet tam 9 aydır narkotik, istihbarat birimlerimizin titiz çalışması sonucu ortaya çıkmıştır. 229 hedefe girilecek. Allah yardımcınız olsun, Allah korusun” dedi.

Bu konuşmanın ardından polisler tek tek adreslere girerek torbacıları gözaltına aldı. Bir çok hassas adrese özel harekat polisleri girerek zanlıları yere yatırıp ters kelepçe yaptı. Hassas burunla narkotik köpekleri de evlerde arama yaptı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Adana ve Samsun’da gözaltına alınan 303 kişinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

(FKE-