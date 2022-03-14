Bakan Soylu’nun kuzen acısı

SAMSUN (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun’da dayısının oğlu Oğuz Reis’in (49) cenazesine katıldı.

Bakan Süleyman Soylu’nun dayısının oğlu Oğuz Reis, İzmir’de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Soylu’nun dayısı Ali İhsan Reis’in ardından oğlu Oğuz Reis de babasından yaklaşık bir ay sonra hayata veda etti. 3 çocuk babası ve evli olan Oğuz Reis, evde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

24 gün önce de babası kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Oğuz Reis’in cenazesi memleketi Samsun’un Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Baba ocağında helallik alınmasının ardından cenaze, öğle namazından önce kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Bafra kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kd. Alb. Ahmet Bahadır ve vatandaşlar katıldı.