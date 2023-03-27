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Bakan Soylu’dan Samsun’da kazada şehit olan polis memuru için başsağlığı mesajı
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, SAMSUN'DA GÖREVİ BAŞINDA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONRASI ŞEHİT DÜŞEN POLİS MEMURU MUSTAFA ATA TRAŞ'LA İLGİLİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTI.
Asayiş 27.03.2023, 13:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun’da görevi başında geçirdiği trafik kazası sonrası şehit düşen polis memuru Mustafa Ata Traş’la ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.
Samsun’da Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı polis motosikletinin ters yola giren çekici ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı. Kaza sonrası başsağlığı mesajı yayımlayan Bakan Süleyman Soylu paylaşımında, "Samsun’da görevi başında geçirdiği elim trafik kazasında şehit düşen Kahraman Polisimiz Mustafa Ata Traş’a Allah’tan rahmet; ailesi, Türk Polis Teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb’im, şehidimizin makamını âlî eylesin; ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin" dedi.