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Bakan Soylu: "Türkiye’de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması İstanbul’da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor.
Bakan Soylu: "Türkiye’de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması İstanbul’da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor.
Bakan Soylu: "Türkiye’de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması İstanbul’da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor."
Asayiş 24.11.2022, 09:40
Bakan Soylu: "Türkiye’de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması İstanbul’da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor."