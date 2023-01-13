Bakan Soylu, terör örgütü DEAŞ’a karşı kararlılıkla mücadele edildiğini vurguladı

Terör örgütü DEAŞ’a karşı kararlı bir mücadele verdiklerini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ’la göğüs göğüs mücadele veren tek ülke biziz. Birileri gibi meseleyi ’mış gibi’ yaparak PKK/PYD’ye havale eden bir anlayış içinde olmadık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığındaki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu’nda düzenlenen İl Emniyet Müdürleri Toplantısı’na katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, terör örgütlerine kırsalda büyük darbe vurduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Ay yıldızlı bayrağı gördüğümüzde bütün saldırılara karşı göğsümüzü siper etmeyi kendimize bir iman ahdi olarak görürüz. Tek terörist kalmayıncaya kadar, bunların etkisini bu topraklardan sıfırlanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kim hangi siyasi hesabı yaparsa yapsın, teröristle koyun koyuna girsin. Biz Türkiye’nin kurumlarını, hiçbir kurumunu bunlara teslim etmeyeceğiz. Etmemek için de mücadele ediyoruz, başaracağız da. DHKP-C, PKK, TKPML, MLKP, MKP bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir. Şehirlerde de 15 Temmuz’dan sonra bunlara çok önemli darbeler vurulmuştur."

"Tüm dünyada FETÖ terör örgütü silininceye kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

Terör örgütlerinin kökünü kurutuna kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini aktaran Bakan Soylu, "DEAŞ’la göğüs göğüs mücadele veren tek ülke biziz. Birileri gibi meseleyi ’mış gibi’ yaparak PKK/PYD’ye havale eden bir anlayış içinde olmadık. Etrafımızdaki tehlikeyi kendimiz bertaraf ettik. İçerimizde de sadece 2022’de 18 DEAŞ bombacısını yakalayıp etkisiz hale getirdik. Birçok belge ele geçirip o belgelerden hareketle çok önemli operasyonlar gerçekleştirdik. Yine bunu yanı sıra FETÖ terör örgütü ile mücadelemiz hiçbir salise bile aralık ortaya koymadık, hala devam ediyoruz. Birilerinin, devlete ihanet edenleri tekrar devlete alma konusunda ortaya koydukları anlayışa rağmen, en son yaptığımız Gazi Turgut Asla Operasyonu, ülkemizde FETÖ terör örgütü ile mücadelenin asla bitmeyeceğinin en önemli göstergesidir. Tüm dünyada FETÖ terör örgütü silininceye kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadele, içimize Avrupa’nın, Amerika’nın sızdırdığı ajanları temizleme mücadelesidir. Hangi milletvekillerinin ellerine kağıt sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar biz onların hiçbirisinden etkilenmeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın cinayetlerinde genel bir azalış var"

Bakan Soylu, kadın cinayetlerine karşı yapılan çalışmalar sonucu cinayetlerde ciddi oranda azalmaların olduğunu belirterek, "6284 sayılı Kanun çerçevesinde 273 kadın cinayeti yaşadık. 5-6 cinayet daha var. O cinayetlerle ilgili de arkadaşlarımız, 6284 sayılı Kanun’a girip girmediğine bakıyorlar. 2015’de bu sayı 360’tı, belirli bir balans içinde genel bir azalış var. Burada kesinlikle boşluk vermemek lazım. Bunun da yolu, her ihbarı değerlendirmek, olayların risk seviyelerini sağlıklı ölçmek ve sağlıklı tedbir almaktır" ifadelerini kullandı.

"Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir"

Yaklaşan seçim dönemine ilişkin de uyarılarda bulunan Soylu, seçim güvenliğinin sağlanmasının jandarma ve polisin görevi olduğuna dikkat çekerek, "Seçim dönemine giriyoruz. Seçim dönemini manipüle etmek isteyen çok anlayışla karşı karşıya kalacağınızı unutmayınız. Macaristan İçişleri Bakanı, kendi seçim dönemlerinde yurt dışındaki devletler tarafından kendi sivil toplum örgütlerine, seçim propagandası yapmak üzere para aktarıldığını tespit ettiklerini ve bu konunun önemli bir boyutta olduğunu ve bizatihi dışarıdan yönlendirme yaparak seçime müdahale ederek seçimi yönlendirmeye çalıştıklarını bana ifade etti. Orada da ‘Soros’ işleri karıştırmaya çalıştı. Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir" diye konuştu.

"Yaş haddinden emekliliğe 3 yıl kalan personele sağlanan haklar 5 yıla çıkarıldı"

Polislere yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Soylu, "Bildiğiniz üzere polis atamaları Türkiye’de toplam 4 bölge uygulanacaktı, kapsamlı bir istişare sonucu bunun yerine 2 bölge uygulamasına devam etme kararı aldık. Öte yandan, şark görevini bitiren bir polisimiz batıya geldiğinde, orada görev süresi olan 8 yılı bitirdiğinde zorunlu rotasyona tabiydi, artık bunu kaldırdık. Kendi istemediği sürece veya ikinci şarkı gelmediyse, orada kalabilme imkanı getirdik. Şark görevini tamamen bitiren personel, batı illerinde görev süresini tamamlaması halinde zorunlu rotasyona tabi tutulmayacak. Ayrıca şarktan muafiyet hakkı olanlara muharip gazileri de ekledik. Şarkta bulunan 11 il ve bu illere bağlı 64 ilçe ve 6 merkeze bağlı birimde görev süresi 5’ti, bunu da 4’e, 4 olanı da 3’e düşürdük. Ayrıca bir yeniliğimiz de şu; aynı yerde kesintisiz şekilde iki şarkı birden yapacaksa ilk şark 4, ikinci şark 3 olmak üzere toplam 7 yılda şark hizmeti bitmiş olacak. Bir diğer önemli yeniliğimiz, yaş haddinden emekliliğe 3 yıl kalan personele sağlanan hakların, 5 yıla çıkarılması oldu" şeklinde konuştu.

"Türk Polis Teşkilatı bütün saldırılara rağmen dimdik ayakta durmuş"

Polis Teşkilatının tüm zorluklara rağmen dik duruşundan vazgeçmediğini dile getiren Bakan Soylu, "15 Temmuz darbe girişimine gelene kadar Türkiye’yi sürekli olarak fitneye sokmaya çalışan FETÖ terör örgütü bir taraftan, diğer tüm terör örgütleri bir taratan, vesayet sistemlerinin oluşturduğu baskılar bir taraftan sürekli Türkiye’nin huzurunu, güvenini, dengesini, demokratik düzenini bozmaya çalışan bir anlayışla içeriden ve dışarıdan karşı karşıya kaldık. Türk Polis Teşkilatı bütün bu saldırılara rağmen dimdik ayakta durmuş, cephesini ve kalesini muhafaza etmiş, Türk demokrasisine sonuna kadar sahip çıkmış, huzur ve asayişin teminin için büyük bir mücadele ortaya koymuş ve her türlü baskı ve yoğun tehditten hiçbir şekilde geri adım atmamış ve ülkemizi huzurlu bir şekilde geleceğe taşımanın yemini ettiği ilk günden itibaren sadakatle sahip çıkmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya tarihinde böyle bir mücadele söz konusu değildir"

Bakan Soylu, dünyada eşi benzeri görünmeyen bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyerek, "Dünya tarihinde böyle bir mücadele söz konusu değildir. Bu mücadeleyi planlayanlar, ortaya koyanlar ve bu saldırıları gerçekleştirmeye çalışanlarla yapılan bu mücadele, sadece bu topraklarda planlanan saldırılara karşı yapılan bir mücadele değildir. Amerika’dan Avrupa’ya kadar planlanmış ve Türkiye’de cumhuriyetimizin, demokrasinin, huzurun, sükunun, asayişin, birlik ve beraberliği sağlamak için kendini adamış Türk Polis Teşkilatını ortadan kaldırmaya, bölmeye, parçalamaya yönelik bir saldırıya karşı yapılan bir mücadeledir" ifadelerine yer verdi.

"Gayretimizi ve teyakkuzumuzu artırarak sürdürmek durumundayız"

Her duruma karşı her zaman hazır olunması gerektiğinin önemine değinen Bakan Soylu, "Güvenlik sahasında bir yandan terör, uyuşturucu, kaçak göç gibi küresel sorunların yansımasıyla mücadele ediyoruz. Bir yandan trafik, kadına şiddet gibi dünyayla benzerlik gösteren suç başlıklarıyla mücadele ediyoruz. Bir yandan da teknolojinin ürettiği siber suçlar gibi yeni suç türleri ile mücadele ediyoruz. Etrafımızdaki coğrafyada kısa vadede istikrar ihtimali görünmüyor. Batı ülkelerinin terör örgütlerine destekleri de aynen devam edecek. Bu durumda gayretimizi ve teyakkuzumuzu artırarak sürdürmek durumundayız" şeklinde konuştu.