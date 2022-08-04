Bakan Soylu: “Son iki senede sadece afet kapsamında 58 bin 446 konut inşa edildi”

Doğal afetler sonrası meydana gelen hasarların hızla onarıldığını kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Son iki senede sadece afet çerçevesinde 58 bin 446 konut inşa edildi. Bunun 40 bin 15’inin bitip teslim edilmesinin, özellikle afet sonrası iyileştirme konusunda önemli bir gerçekleşme olduğunu, devletle millet arasındaki güven bağını açısından çok önemli bir noktayı işaret ettiği söylemek isterim” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) gerçekleştirilen, ‘AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı’na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Türkiye’nin afet riski yüksek olan ülkeler arasında olduğunu belirterek, “Türkiye, afet riskleri bakımından 194 ülke arasında en riskli 46. ülkedir. Tropik fırtınalar ve aktif volkanlar dışında dünya genelinde görülen 31 çeşit doğal afetin neredeyse tamamına karşı risk altındadır. Afetsellik anlamında dünyadan ve kendi gerçeklerimizden farklı bir şey yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, AFAD Başkanlığının kurulmasıyla strateji ağırlıklı bir afet yönetimi modeline geçti”

AFAD’ın kurulmasının ardından afet konusunda önemli adımlar attıklarını ifade eden Bakan Soylu, “Türkiye, AFAD Başkanlığının kurulmasıyla strateji ağırlıklı bir afet yönetimi modeline geçti. AFAD’ın çatı kurum olarak belirlenmesinden sonra afet yönetimi; afet öncesi, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme olarak üç aşamada ele alan bir modele geçiş yaptık. Afet anı müdahalede, ‘Türkiye Afet Müdahale Planı’nı (TAMP) oluşturduk. Bunu son yıllardaki tecrübemizle güncelleyerek önemli bir kazanım elde ettik” şeklinde konuştu.

“Planladığımız 54 bin 302 tatbikatın neredeyse 54 binini tamamladık”

Bakan Soylu, 2022 yılında hedefledikleri tatbikat sayısına neredeyse ulaştıklarını aktararak, “Afet Tatbikat Yılı’nın 7 aylık bölümünü de, planladığımız 54 bin 302 tatbikatın neredeyse 54 binin tamamlayarak, tatbikat sayımızı da revize edip 60 bin tatbikata çıkararak belki de cumhuriyet tarihimizde ilk defa hem ilk kez deneyimlediğimiz tatbikatları gerçekleştirdik, hem kurumların birbirleri ile olan entegrasyonunu sağladık, hem bize çok önemli bir gelişme adımı olarak ortaya çıkmasına çalıştık. 45 il düzeyi, 9 bölgesel, 10 tematik, 12 AVM, 412 apartman ve site, 51 bin 159 okul ve üniversite ve diğer tatbikatlar olmak üzere şu ana kadar 54 bin 24 tatbikat gerçekleştirmiş olduk. 60 bini de bulacağız yıl sonuna kadar” ifadelerini kullandı.

“Son iki senede sadece afet kapsamında 58 bin 446 konut inşa edildi”

Doğal afet çerçevesinde 50 bini aşkın konutun 2 sene içerisinde inşa edildiğini söyleyen Bakan Soylu, “Son iki senede sadece afet dahilinde 58 bin 446 konut inşa edildi. Bunun 40 bin 15’inin bitip teslim edilmesinin, özellikle afet sonrası iyileştirme konusunda önemli bir gerçekleşme olduğunu, devletle millet arasındaki güven bağını açısından çok önemli bir noktayı işaret ettiği söylemek isterim. Bin 26 iş yeri yapılıyor. 543’ü bitti ve 423 de hayvan barınağı bitti. Kastamonu Bozkurt 1 yıldır şantiyeydi. Bazı imalatlar tamamlandı, bazıları da tamamlanıyor. Bir çok adım eşgüdüm içerisinde gerçekleşiyor” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın 7 Temmuz 2022 tarihli kararı ile ‘Türkiye Afet Risk Azaltma Planı’ (TARAP) yürürlüğe girmiş oldu”

Doğal Afetlerle mücadele çerçevesindeki en üst çatı plan olan ‘Türkiye Afet Risk Azaltma Planı’nın (TARAP) devreye girdiğini belirten Bakan Soylu, “Aldığımız bütün tedbirler, attığımız bütün adımlar hem insan canına yönelik bir korumayı sağlayabiliyor, hem de maddi zararların da bir vesileyle önüne geçebilme kabiliyetini ortaya koyuyor. ‘İl Risk Azaltma Planları’nın tamamlanmasının bunları bir araya getirdik. Cumhurbaşkanımızın 7 Temmuz 2022 tarihli kararı ile ‘Türkiye Afet Risk Azaltma Planı’ (TARAP) yürürlüğe girmiş oldu. Bu planın yürürlüğe girme tarihi 2025 olarak planlanıyordu. Hep birlikte yaptığımız değerlendirmelerde bu planla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmamızı, en üst çatı plan olan TARAP’ı devreye almamızı birlikte değerlendirdik” dedi.

“TARAP’ın yürürlüğü girmesiyle birlikte Türkiye, ulusal ve yerel afet risk azaltma stratejisi olan ülkeler arasına girmiş oldu”

TARAP’ın içeriği hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, “TARAP kapsamında 11 afet türü, 17 temel amaç, 66 hedef, 227 adet de üst ölçekli eylem belirlenmiştir. TARAP, İl Risk Azaltma Planları tamamlandıktan sonra, ayrı bir çalışmayla oluşturulmuştur. Ülke genelinde mevcut durum belirlenmiş, ihtiyaç analizleri ve çalıştaylar yapılmış, ulusal ve uluslararası afet riski azaltma öncelikleri ve stratejileri dikkate alınarak bu plan oluşturulmuştur. TARAP’ın yürürlüğü girmesiyle birlikte Türkiye, ulusal ve yerel afet risk azaltma stratejisi olan ülkeler arasına girmiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve ilgili bakanlıklar, kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.