Bakan Soylu, sel felaketinde ölü sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı

Selin yaşandığı ilk andan itibaren Şanlıurfa'dan ayrılmayan ve sürekli sel bölgelerini gezip bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün basının karşısına geçti. Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel nedeniyle ölü sayısının 18'e yükseldiğini söyleyen Bakan Soylu, 2'si Adıyaman, biri de Şanlıurfa olmak üzere 3 kişinin de kayıp olduğunu belirtti. Konuşmasına şehir şebeke içme suyuyla ilgili detaylı bilgi vererek başlayan Bakan Soylu, ”Kıymetli basın mensupları ve kıymetli Şanlıurfalı hemşerilerimiz önemli bir meseleyi paylaşmak için huzurlarınızdayız. Ayın 16'sında, 16 Mart 2023 saat 17.00'da Şanlıurfa'ya verilen suyla ilgili bir problem oluştu. Problem de şu, öğleden sonra yapılan ölçümlerde kendi birim değerlendirilmesine göre aslında 25 NTU olması gereken birim 4 bin 800 NTU çıktı. Sonra 17.00'da bir değerlendirme daha yapıldı, bir ölçüm daha ve 17.00 ölçümünde bu ölçüm 4 bin 300'e düştü ama ondan sonra daha düşmedi. Bu da şu demektir; çamur ve bulanıklığın çamur hali olan bir su. Burada DSİ Genel Müdürümüz var, İller Bankası Genel Müdürümüz var, ŞUSKİ Genel Müdürümüz var, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve malumunuz hep beraber götürüldü, hep birlikte bir değerlendirme değerlendirme yapıldı. Eğer bu su, şehrin tamamına verilmeye devam edilirse maalesef bundan sonra çalışabilecek bütün sistemi bu çamur sebebiyle minimum 6 ay daha eve gelen şebekelerin tamamı çalışamaz hale gelecek. Bunun üzerine biz dün bu suyu tüm arkadaşlarımızla beraber kapatma kararı aldık. Yani sadece sel olan bölgeler değil Şanlıurfa'nın tümü ile ilgili bir değerlendirmeyi. Sağ olsun buradaki genel müdür arkadaşlarımız, valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız ama hem iller Bankası Genel Müdürümüz hem DSİ Genel Müdürümüz, hem ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz gece sabaha kadar çalıştılar. Atatürk Barajı'ndan 4 milyon metreküp suyun geldiği bir havuza kadar havuz olan bölümde neredeyse tamamı çamur. Bir kapaklar kapatıldı, iki sabaha kadar 4 milyon metreküp su boşaltıldı” dedi.

"Şehre su verilecek"

Suyun NTU seviyesinin 25'lere kadar düştüğünü söyleyen Bakan Soylu, “Yani var olan kanallara akıtıldı ve bu akıtıldıktan sonra Atatürk Barajı'ndan diğer su çekilmeye başlandı ve bu bahsettiğim NTU 25'lere kadar yani normal seviyelerine kadar şu saat itibariyle geldi. Ama sürekli olarak kontrol ediyoruz. Tabi burada öncelikle arıtmaya da başladılar çünkü arıtma eğer olmaz ise buranın kendi adına ortaya koyduğu teknolojiyle diğer direkt baypasla da şehre bir su akıtabilmek mümkün değil. Onun için şu anda arıtılıyor. Buradan Şanlıurfalı hemşehrilerimize şunu söylemek isterim, önümüzdeki sabah 05.00'a kadar bu arıtma devam edecek. Aslında biz Eyyübiye'nin bir bölümüne akşam 17.00'dan itibaren su verebiliriz, fakat yine bir değerlendirme daha yaptık, üzerimize bir risk almadan, hemşehrilerimiz bizi biraz mazur görsünler. Sabaha kadar suyun daha temiz bir hale gelmesini, arıtmayı riske etmeden tam anlamıyla bir noktaya geldiğimizde suyu sabah 05.00 itibariyle sisteme vereceğiz. Alçak yerlere zannediyorum saat 07.00, 07.30, 08.00 gibi ulaşır, veya saat 09.00 gibi ulaşır. Yüksek kotlara ise birkaç saat sonra ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlara hazır su desteği veriliyor"

Vatandaşlara hazır su ulaştırıldığını söyleyen Bakan Soylu, ”Bu esnada yaklaşık yüzün üzerinde tanker getirdik kullanma suyu tankeri. Yine arazözlerimizi getirdik, arazözler çalışıyor. Yine bu arada kullanma içme suyu getirdik. Yani 100 tırın üzerinde içme suyu geldi. Hem AFAD Ankara'dan destekliyor hem Gaziantep, Diyarbakır gibi yakın bir vilayetlerimizden bunları aldık. Kimisi geldi dağıtılıyor, kimisi de yolda dağıtılmaya devam edecek. Böyle bir riskle karşı karşıya kalındı. Huzurunuzda arkadaşlarımızı tebrik ediyorum çünkü karşı karşıya kaldığımız riski iyi değerlendirdiler. Suyu zamanında kapattılar ve aynı zamanda da gece yarısı alması gereken suyun boşaltılma önlemini de ilgili kanallara yönelik aldılar. Tamamen ilgili kanallara verdiler ve şimdi itibariyle de burada su bir vesileyle arıtma sistemine geldi ve artma sisteminde temiz hale geliyor” dedi.

"Sudaki kirliliği gösterdi"

Sudaki çamur ve sonrasında normal değerlerine doğru gitmesini fotoğraflarla gösteren Bakan Soylu, “Burada görüntüler var zannediyorum, arkadaşlar gösterebilirler mi? Aynı zamanda bu esnada şu görüntü suyun çamurlu hali, yani 4 bin 20, 4 bin 300 ve 4 bin 850 NTU olduğu hali, şu suyu görür görmez kapattılar. Şimdi biraz sonra da bu bitecek şu anda da gelen hali zannediyorum. Yani buradan da biraz sonra arıtmada nasıl arıtıldığına yönelik bir değerlendirme. Şu andaki arıtmanın mevcut halidir. Yani buradaki halidir. Biraz daha ilk hali bu, eğer bu ilk halini vermiş olsaydık zannediyorum daha büyük bir problemle yani sadece Şanlıurfa'da selin etkilediği alanlarla değil Şanlıurfa'nın tamamıyla ilgili bir problemle karşı karşıya kalacağız” şeklinde konuştu.

Yalan ve provokatif haberlere tepki

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yapılan yalan ve provokatif haberlere de tepki gösteren Bakan Soylu, ”Tabi bir üzüntümüz var. Biz depremde de bu işlerle karşılaşıyoruz, burada da bu işlerle karşılaşıyoruz. Bir provokatif yaklaşımla, bir dezenformasyonla yani burada maalesef kendilerini gazeteci olarak nitelendirilenler suya kanalizasyon karıştığını ve suyun bunun için kapatıldığını ve böyle bir problem olduğunu söylüyorlar. Yani ben bu insanların Cenabı Allah'tan korktuğun, insanlardan utandığına hiçbir şekilde inanmıyorum. Yani beni bağışlasınlar çünkü insanların zor zamanında, insanların zor zamanını istismar etmek ancak Allah korkusu olmayanların yapacağı iştir. Burada hepimiz canhıraş mücadele ediyoruz. Nerde yattığı insanların, nerde kalktığı belli değil ama dönüp bunu burada suya kanalizasyon karıştığı için kapattılar değerlendirmesini ortaya koymak gazetecilik değil palyaçoluktur, başka bir şey değil. Allah da hesabını sorar, millet de hesabını sorar” dedi.

Suyun temizlik amacıyla kullanılması konusunda uyardı

Yeni bir bilgilendirme yapılmadan suyun sadece temizlik için kullanılması gerektiğini belirten Bakan Soylu, “Onun için burada Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsunlar ama o ilk gelen suyu biz söyleyene kadar sadece ve sadece kullanma suyu olarak değerlendirsinler. Biz içme suyu takviyelerini mümkün olduğu ölçüler içerisinde yapacağız. Bundan sonra Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi her şey normale döndüğünde herhalde gerekli açıklamaları burada gerçekleştir. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi tüm Şanlıurfalı hemşerilerimize bir kez daha ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Ölü sayısı 18'e yükseldi

Sel nedeniyle Şanlıurfa ve Adıyaman'da ölü sayısının 18'e yükseldiğini söyleyen Bakan Soylu. “Aynı zamanda Şanlıurfa'da biliyorsunuz ölüm sayımız 12'ydi. Sonra hem kavşakta 2 vatandaşımızı kaybettik, ardından bir de alışveriş merkezinde arama kurtarma ekiplerimiz 3 vatandaşa maalesef cansız şekilde ulaştılar. Allah rahmet eylesin 15, bugün de hastanede yoğun bakımda olan bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 16 Şanlıurfa'da, 2'de Adıyaman'da Tut ilçesinde toplam 18 vatandaşımız hayatını kaybetti ve Şanlıurfa'da Bozova yolunda bir arama kurtarma çalışması devam ediyor. Yine aynı zamanda Tut'ta da 2 arama kurtarma çalışması arama kurtarma ekiplerince hala ilgili ırmaklarda, derelerde devam etmektedir. Şu anda buradaki temizleme çalışmalarımız da hasar tespit çalışmalarımız, yaklaşık 10 bine yakın personelimizle, yaklaşık 3 bine yakın aracımızla devam etmektedir. Özellikle burada hasar gören evlere yönelik ödemeler hem AFAD hem de kaymakamlarımız tarafından başlamıştı. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatı açık ve nettir hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Burada gerek ilk ödemeler başladı. Hasar tespitler tamamlanınca da diğer ödemeler de vatandaşımızın tüm ödemeleri de sağlanacaktır. Esnaflarla ilgili hasar tespit, araçlarla ilgili hasar tespitler de zarar tespitlerine devam etmektedirler. Vatandaşlarımızın yanında olacağız. Allah kimseye böyle bir afet vermesin. Bir yılda yağan yağmur bir, bir buçuk günde buraya yağdı. Ben yine üzülüyorum, bunu da alaya alıyorlar. Yani deprem olunca yüzyıllık afeti diyorlar sanki daha büyük bir deprem görmüşler gibi. Sanki Şanlıurfa'da daha büyük bir yağmur olmuş gibi. Büyük bir afet dediğiniz zaman bizim meselelerde afete sığındığımız gibi bir anlayış ortaya koyuyor, afetin büyüklüğüne sığındığımız gibi bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Maalesef böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir taraftan afetle mücadele ediyoruz bunu herkes görüyor ama bir taraftan da bu kötücül ruhların teşkilatlarıyla beraber bir mücadele ediyoruz. Hem orayı yetiştirmeye çalışıyoruz hem de oraya neyin yalan neyin doğru olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Cenabı Allah zorlarımızı kolay etsin, Cenabı Allah milletimizin, ülkemizin yardımcısı olsun. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.