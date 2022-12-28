Bakan Soylu: 'Saldırı talimatı alan 5 terörist yakalandı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da yapılan operasyonda İran'dan saldırı talimatı alan 5 teröristin yakalandığını açıkladı.

İBB'DE TERÖR SORUŞTURMASI

"İllegal olan yapıları meşru alanlara taşımasıdır. Dağdaki terörle mücadele ne kadar zorsa bu ondan daha zordur. Çünkü dağdaki terörist kendisini terörist olarak tanımlıyor. Ama içeriye sızmış teröristin vereceği zararı tespit edebilmek kolay değildir. Devlet bunun için karar ve önlemler alır. Terörün meşru alana sızmasını önleyici tedbirler alındı. Buradan yöneticilere 900 yıla yakın cezalar çıktı.

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VAN'DA TERÖR OPERASYONU

İran'dan talimat alan PKK üyesi 5 kişi mühimmat ve patlayıcılarla birlikte Van'da yakalandı.

"BAKANLIKTAN 50 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÇIKARILDI"

Doğu ve Güneydoğu'da PKK/KCK ile irtibatlı oldukları belediyeler, personeller, soruşturma neticesinde görevden alındılar. İrtibatlı ve iltisaklı olan yaklaşık 165 bin kişi kamudan çıkarıldı. Ve yine bizim Bakanlığımızdan 50 bini aşkın kişi çıkarıldı. Yani devlet PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C ile mücadele ediyor. Hepsiyle mücadele ediyor.

"KAMUYU TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN ARINDIRDIK"

Bu devleti tüm terör örgütlerinden temizlemek ve sızmayı önlemek için ortaya koyduğumuz cansiper bir sonucudur. Zorlu bir sürecin sonucunda Allah'a şükürler olsun kamuyu çok büyük bir şekilde terör örgütlerinden arındırdık. Bu yüzde yüz müdür? Elbette biliyorsunuz ki kriptosu var.

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DEVLET ÇADIR YÖNETİMİ DEĞİLDİR

Devlet dediğiniz bir çadır yönetimi değildir. Kimse kusura bakmasın. Kuralları, ilkeleri, anayasası var.

"YAPTIĞI İKİ YÜZLÜLÜKTÜR"

İmamoğlu beni aradı. Bana belli bir konuda bilgi rica etti. Ama ben kanun ne gerekiyorsa biz onu yaparız dedik ve onu yaptık. İşine geldiği zaman alttan almasını bileceksin diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin ve bunu kendine hak göreceksin. Bu iki yüzlülüktür. Böyle bir ikiyüzlülüğe sahip olmadık.

Sabah yaptığı açıklamada terlemiş, sıkıntısından alnını silmek zorunda kalmış, kendine ait kaybettiği itibarı, hizmet yapamadığı için, tarihin en başarısız belediye başkanı olarak nitelendirilen, İETT otobüslerini çalıştırmaktan, çöp toplamaktan yoksun böyle bir belediye başkanı tüm bunları kapatabilmek için buradan bulmaya çalışıyor.