Bakan Soylu: “PKK/YPG’ye, Azez’de büyük darbe”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristler tarafından, Azez’de sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından teröristlerin Suriye’nin Azez kentinde sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Soylu paylaşımında, “PKK/YPG’ye, Azez’de Büyük Darbe! Azez’de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf., 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi” ifadelerini kullanarak, Emniyet İstihbarat, TEM birimleri ve Suriye Görev Gücü’nü tebrik etti.