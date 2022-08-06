banner528

banner549

banner547

Son Dakika
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'

Bakan Soylu: “PKK/PYD’nin Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/PYD’nin Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırının Emniyet İstihbarat ekiplerinin operasyonuyla engellendiğini duyurdu.

Asayiş 06.08.2022, 22:44
Bakan Soylu: “PKK/PYD’nin Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/PYD’nin Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırının Emniyet İstihbarat ekiplerinin operasyonuyla engellendiğini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “PKK/PYD’nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanı’ndaki Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu