Bakan Soylu: “PKK/PYD’nin Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/PYD’nin Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırının Emniyet İstihbarat ekiplerinin operasyonuyla engellendiğini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “PKK/PYD’nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanı’ndaki Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.