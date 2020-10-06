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Bakan Soylu PKK/KCK soruşturması kapsamında 89 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını açıkladı.

Asayiş 06.10.2020, 11:29
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Bakan Soylu PKK/KCK soruşturması kapsamında 89 şüpheli yakalandı

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

“Devlet unutmaz, devlet unutursa devlet olmaz"

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