Bakan Soylu patlama bölgesinde incelemelerde bulundu

Diyarbakır’da sabah saatlerinde polis aracına yönelik bombalı saldırı gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerinde incelemelerde bulunarak, patlamayı yapanın bir teröristin kardeşi olduğunu, 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek, planın Lice ilçesinde gerçekleştiğini söyledi.

Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne yapılan bombalı araç saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, 8’i polis 9 yaralının taburcu olarak eve döndüğünü belirterek, faillerle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Soylu, olayı gerçekleştirenin 2004 yılında etkisiz hale getirilen bir teröristin kardeşi olduğunu vurgulayarak, “Geçmiş olsun, sabah 05.10’da bu yol istikametinde bomba yüklü araç, polislerimiz hayvan pazarına günlük güvenlik tedbirleri almaya giderken patlatıldı. Aracın içerisinde 9 kişi vardı, 8’i polis memurumuz biri sivil hiçbir şey olmadı hepsi de taburcu oldu. Kontrol amacıyla hastaneye götürüldüler, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hemen akabinde 1 saat bile olmadan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz bu arabayı buraya bırakan hem de bombayı yerleştiren şahısları Lice istikametinde yakaladı. Hemen sorguladılar, sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti. 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen bir kişi o soruşturmanın çerçevesi içerisinde de 5 kişi şu anda gözaltında. Hem araçta beraber olduğu hem de diğer yardım ve yataklık yaptığı tespit edilenler gözaltında. Bu çerçeve ve alınan bilgiler doğrultusunda inceleme genişleyerek devam edecektir. Elbette ki terör örgütünün bu tip eylemlerini bekliyoruz. Birçoğunu engelliyoruz zaten ama şunun bilinmesi gerekiyor huzurumuzu bozmak isteyen, bir endişe ve korkuyu hakim kılmak isteyen terör örgütüne bu fırsat verilmeyecektir. Olay olduktan sonra sabah Cumhurbaşkanımıza bilgiyi arz ettik, Valimizle de konuştular geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Doğu ve Güneydoğu huzur içerisinde refaha erecek, Türkiye büyüdüğü gibi Doğu ve Güneydoğu büyüyecek, PKK da ortadan kalkacak. Ben çok kısa sürede bu failleri yakalayan emniyet ve emniyet istihbarat teşkilatımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Araç kiralık bir araç, Lice’de bu eylemi planlamışlar plan sonrası aracı buraya getirmişler. Sorgu devam ediyor bittikten sonra tüm detaylarıyla aktaracağız. Bombanın türü değerlendirildikten sonra açıklanacak” dedi.