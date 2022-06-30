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Bakan Soylu: "Neticede; sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK’nın bu gün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 100 sınırına gelmiştir."

Bakan Soylu: "Neticede; sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK’nın bu gün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 100 sınırına gelmiştir."

Asayiş 30.06.2022, 11:55
Bakan Soylu: "Neticede; sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK’nın bu gün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 100 sınırına gelmiştir."

Bakan Soylu: "Neticede; sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK’nın bu gün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 100 sınırına gelmiştir."

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