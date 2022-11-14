Bakan Soylu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. Bakan Soylu’nun burada yapacağı durum değerlendirmesinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın bulunduğu da öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamanın şüphelisinin yakalanmasının ardından saat 17.30’da durum değerlendirmesi yapmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi.

Öte yandan Bakan Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın da yapılacak durum değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.