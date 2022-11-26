Bakan Soylu: "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan bin 668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu bin 668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir: FETÖ/PD

Bakan Soylu: "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan bin 668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu bin 668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir: FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51."