Bakan Soylu: "İstanbul büyükşehir belediyesinde, İETT, İSKİ ve 30 belediye iştirakinde 2019 yılından itibaren yapılan personel, ihale ve işyeri ruhsatlarına ilişkin özel teftiş de başlatılmıştı. Bu kapsamda İBB’ye 1984, İSKİ’ye 454, İETT’ye 66 ve bel

Bakan Soylu: "İstanbul büyükşehir belediyesinde, İETT, İSKİ ve 30 belediye iştirakinde 2019 yılından itibaren yapılan personel, ihale ve işyeri ruhsatlarına ilişkin özel teftiş de başlatılmıştı. Bu kapsamda İBB’ye 1984, İSKİ’ye 454, İETT’ye 66 ve belediye iştiraki olan 30 şirkete 22 bin 857 kişi olmak üzere, toplam 25 bin 361 kişinin ilk defa işe alındığı, ayrıca tespit edilmiştir. Yani aslında belediyede bir personel tasarrufu olmamış, bilakis 4 bin 5 kişilik bir artış yaşanmıştır."