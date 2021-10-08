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Bakan Soylu, iki farklı ilde yüklü miktarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da ve İstanbul’da yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 268 kilogram 920 gram metamfetamin ve 555 kilogram 500 gram kimyasal maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Asayiş 08.10.2021, 15:59
Bakan Soylu, iki farklı ilde yüklü miktarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da ve İstanbul’da yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 268 kilogram 920 gram metamfetamin ve 555 kilogram 500 gram kimyasal maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da ve İstanbul’da yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 268 kilogram 920 gram metamfetamin ve 555 kilogram 500 gram kimyasal maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, “Bursa’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 Ekim’de yapılan operasyonda 20 kg metamfetamin ele geçirildi. Devam eden operasyonda, 5 Ekim’de İstanbul Büyükçekmece’de; 248 kg 920 gr metamfetamin, 555 kg 500 gr kimyasal madde ele geçirildi. Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltında. Bursa ve İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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