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Bakan Soylu, Eyüpsultan’da muhtarlarla bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüp Sultan’da düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.
Asayiş 18.12.2021, 14:29
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüp Sultan’da düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.
Eyüpsultan Muhtarlar Toplantısı, ilçede bulunan bir otelin toplantı salonunda düzenlendi. Toplantının başında muhtarlara Muhtar Bilgi Sistemi anlatıldı. Yapılan sunumun ardından muhtarlar arasında soru cevap şekliyle yürütülen çalışmalar konuşuldu. Toplantıya daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Muhtarları tek tek selamlayan Bakan Soylu’nın katıldığı toplantı basına kapalı şekilde gerçekleşti. Toplantıda, ilçede bulunan afet toplanma alanları ve genel asayiş konularının ele alındığı öğrenildi.