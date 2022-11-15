İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Dağı bölgesinde devam eden, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-12’ operasyonu çerçevesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-12’ operasyonu çerçevesinde Ağrı Dağı bölgesinde iki bölücü terör örgütü mensubun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, “Eren Abluka Sonbahar-Kış-12’ operasyonu kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde başlatılan, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucuları timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist 1 M-16, 1 Kaleşnikof Piyade Tüfeği birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bakan Soylu: “Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu’nda, 2 terörist sarı torbada”

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Durmak yok. Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu’nda, 2 terörist sarı torbada. Kahraman Jandarma’mıza tebrikler” açıklamasında bulundu.